Haeil-5-23 : Séoul juge peu probable qu’il soit un système d’arme nucléaire

Photo : YONHAP News

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré hier que le système sous-marin du Nord, testé vendredi dernier par le régime communiste, serait une sorte de torpille. Ce dernier avait annoncé qu’il avait effectué une expérimentation avec son engin « Haeil-5-23 » dans la mer de l’Est et que celui-ci était une arme à dimension nucléaire. Pourtant, contrairement à ses revendications, il est peu probable, selon Séoul, que ce soit le cas.Un officiel du bureau présidentiel de Yongsan a expliqué que Pyongyang n’avait publié aucune image, empêchant de démêler le vrai du faux. A cela s’ajoute le fait que la Corée du Nord n’a jamais réussi à développer de réacteur nucléaire assez petit pour rentrer dans une torpille de moins d’un mètre de diamètre.Le régime de Kim Jong-un avait affirmé, l’an dernier, avoir mené brillamment trois essais de son sous-marin à propulsion nucléaire. Il en avait même diffusé des photos. Cependant, la Corée du Sud qualifie, de son côté, ces dires d’exagérés et de falsifiés.Séoul a souligné que son armée continuerait d’observer le développement d’armement au nord du 38e parallèle grâce au parapluie d’intelligence, surveillance et reconnaissance (ISR) sud-coréano-américain. Il accélérera, en outre, le développement de son système de défense complexe pour répondre à la hausse des capacités balistiques nord-coréennes.