Haeil-5-23 : Washington prend la menace de guerre au sérieux

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont fait part de leur inquiétude à propos du dernier essai d’un système d’armement nucléaire nord-coréen.En effet, Pyongyang avait annoncé vendredi dernier avoir testé son « Haeil-5-23 » dans la mer de l’Est. Il avait ensuite prétendu que cette arme pourrait exploser sous l’eau et provoquer un tsunami radioactif. La raison à cet essai : le régime communiste voulait répondre à l'exercice naval conjoint entre Séoul, Washington et Tokyo qui se déroule depuis le 15 janvier.Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche a déclaré que Washington échangeait des informations avec Séoul, mais que ces dernières n’étaient pas concrètes. Il a indiqué qu’ils n’étaient pas en position de pouvoir confirmer les affirmations nord-coréennes.Le Pentagone a fait savoir qu’il surveille les mouvements au nord du 38e parallèle. Il a souligné qu’il continuerait de coopérer avec Séoul et Tokyo dans le but de répondre aux menaces nord-coréennes. La Maison blanche reste très prudente après les remarques de Kim Jong-un et sur ses allusions à une potentielle guerre. John Kirby a en effet insisté sur la nécessité de considérer comme sérieux un régime qui cherche à renforcer sans cesse ses forces armées. Il a ajouté que ce dernier devrait plutôt se concentrer sur la vie de ses habitants que sur le renforcement de son armement.