Impôt sur les revenus de placement : 20 millions d’investisseurs concernés par la suppression

Photo : KBS News

Le vice-premier ministre, aussi ministre des Finances et de la Coordination politique a déclaré que la suppression de l’impôt sur les revenus de placement ne concernerait que certaines catégories sociales.En Corée du Sud, les investisseurs doivent reverser à l’Etat 20 % de leurs revenus d’investissement, lorsque le montant de ceux-ci dépasse un certain seuil. Alors, si cet impôt disparaît, les recettes fiscales baisseront elles aussi, inévitablement. Certains critiquent donc le fait que ce sont plutôt les riches qui en profiteront de manière directe. Lors de l’émission de KBS « Sunday Diagnosis », diffusée hier, Choi Sang-mok, a réfuté ces affirmations. Il a expliqué que plus de 20 millions d’investisseurs pourraient bénéficier de cette baisse.A cela s’ajoutent d’autres mesures de réduction d’impôt qui pourraient peser sur les recettes fiscales. Par exemple, la baisse des taxes sur les transactions. Le chef de l’Economie a expliqué, cependant, que ces dispositifs ne prendraient pas une très grande ampleur. De plus, leurs effets se feront sentir sur plusieurs années.L'allègement des droits de succession a émergé, lui aussi, comme une question en suspens du gouvernement, alors que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol les a définis récemment comme un « supplément d’impôt ». Choi a indiqué que Séoul tiendrait néanmoins compte du consensus social sur le sujet avant de passer à l’acte. A la question de savoir si ces mesures ont été annoncées de manière improvisée, le haut officiel a souligné qu’elles étaient les résultats d’une délibération entre les ministres concernés.