Conseil de sécurité : Pyongyang critique la tenue d’une réunion sur sa souveraineté

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a accusé, samedi dernier, le conseil de sécurité de l’Onu d’avoir tenu la veille une réunion à huis clos sur la « non-prolifération et la Corée du Nord ». C’est ce qu’a rapporté hier son agence de presse, la KCNA.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré, dans son communiqué, regretter que l’organisation onusienne ait abordé sa souveraineté comme sujet de discussion. Il a poursuivi, en indiquant que son missile balistique hypersonique, remis en cause par l’Onu, n’a eu d’impact sur aucun de ses pays voisins. Selon lui, ce sont les Etats-Unis qui effectuent des entraînements militaires conjoints menaçants autour de la péninsule. Pyongyang a souligné qu’il se comporterait de manière claire afin de protéger sa souveraineté et ses profits légitimes.Le conseil de sécurité avait, durant la consultation, discuté des questions de paix et de sécurité internationale liées à la menace nord-coréenne. Il avait examiné les affirmations selon lesquelles Pyongyang avait lancé, le 14 janvier, un missile balistique hypersonique à portée intermédiaire (IRBM) à combustible solide.