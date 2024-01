La Corée du Sud a exporté plus de 44 000 tonnes de kimchi en 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vendu, l’année dernière, plus de 44 000 tonnes de kimchi, du chou salé, pimenté et fermenté, et ce dans 92 pays différents. Selon les chiffres publiés dimanche par le Service des douanes, c’est une augmentation de 7,1 % en glissement annuel. Et c’est du jamais vu dans l’histoire de ses exportations. Son dernier record date de 2021, avec quelque 42 500 tonnes.L’engouement pour ce plat emblématique du pays du Matin clair s’explique par l’intérêt croissant pour ses bienfaits sur la santé. Avec la pandémie de COVID-19, non seulement des Asiatiques mais aussi des Occidentaux se sont tournés vers la consommation de kimchi, un aliment connu pour booster notre système immunitaire. Ses principaux importateurs sont le Japon et les Etats-Unis. A eux seuls, ils achètent 65 % de ce met « made in Korea ».