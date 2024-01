Météo : une vague de froid déferle sur le pays du Matin clair

Photo : KBS News

Ce mardi au réveil, il faisait -14°C à Séoul, ressenti -21°C à cause du vent. Malgré un ciel dégagé et ensoleillé, aucun doute, la vague de froid est belle et bien de retour au pays du Matin clair. Peu de précipitations sont prévues, sauf quelques chutes de neige dans la province de Jeolla et à Jeju.En ce début de journée, la minimale est pour Chuncheon avec -16°C. Il fait -13°C à Suwon, -12°C à Andong et -9°C à Daegu et Jeonju. Les températures varient entre -7 et -5°C sur la côte sud, et atteignent même -1°C, la maximale, sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, le mercure remontera, mais pas assez pour passer au-dessus de la barre de 0°C sur la majorité du territoire. Il fera -7°C dans tout le quart nord-ouest, -5°C à Daejeon, -4°C à Gangneung et Jeonju et -3°C à Gwangju et Mokpo. Le thermomètre affichera 1°C à Busan et 3°C à Jeju.Dans les régions où il neige, la visibilité est réduite et les routes peuvent devenir très glissantes. Météo-Corée recommande donc la prudence lors des déplacements.La concentration de particules fines, quant à elle, devrait être « bonne » à « moyenne » dans tout le pays aujourd’hui.