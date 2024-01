The Guardian : Londres recherche des preuves de commerce d’armes Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le gouvernement britannique est en quête de preuves de livraisons militaires de Pyongyang à Moscou. C’est ce qu’a rapporté, hier, le quotidien britannique « The Guardian ».Selon le journal, Londres a fourni au groupe d’experts concerné des Nations unies des images satellites indiquant que des navires russes embarquent des marchandises au port de Rajin, situé dans le nord-est de la Corée du Nord. Ces clichés, pris entre septembre et décembre derniers, montrent trois vaisseaux russes Maya, Angara et Maria avec des conteneurs à leur bord.Le renseignement britannique, qui a rédigé le rapport, a précisé que ces bateaux étaient ensuite partis vers l'Extrême-Orient russe. Il n’a cependant pas pu identifier le contenu de ces conteneurs.Sachez qu’en 2022, les Etats-Unis ont inscrit les trois navires sur leur liste noire, invoquant leur lien avec la compagnie maritime du ministère russe de la Défense, Oboronlogistika, et d’autres entreprises privées transportant du matériel militaire pour le gouvernement de Moscou.Les experts onusiens entendent publier le mois prochain leur premier rapport sur le commerce de munitions entre les deux alliés.