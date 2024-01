Le patron d’OpenAI va arriver à Séoul ce vendredi

Photo : YONHAP News

Sam Altman, patron et fondateur d’OpenAI, qui a développé Chat GPT, est attendu à Séoul ce vendredi. Objet de son deuxième voyage en Corée du Sud en sept mois : rencontrer les acteurs majeurs du secteur des semi-conducteurs. Parmi eux, le PDG du groupe SK, Chey Tae-won, et le président de la division DS (solution d’appareils) de Samsung Electronics, Kyung Kye-hyun.La star de l’intelligence artificielle cherche à fabriquer des puces IA. Selon Bloomberg, elle vient donc d’entamer des discussions visant à créer un réseau mondial d'usines pour cette production avec des investisseurs étrangers. Son objectif : réduire sa dépendance au matériel de l’entreprise américaine Nvidia, qui domine actuellement l’écosystème hardware appliqué à l’IA.L’agence de presse américaine a cité plusieurs candidats potentiels comme le sud-coréen Samsung, l’émirati G42 et le taïwanais TSMC.