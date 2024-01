Prix à la production : augmentation de 0,1 % en décembre

Photo : KBS News

Les prix à la production sont repartis à la hausse pour la première fois en trois mois. De fait, en décembre, leur indice a progressé de 0,1 % sur un mois, selon les données publiées aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). Ce chiffre est à comparer avec une baisse de 0,4 % en novembre et de 0,1 % en octobre.Comment expliquer ce rebond ? Cela est dû aux cours des produits agricoles et halieutiques qui se sont envolés de 9,3 et 4,6 % respectivement en rythme mensuel. Même constat pour les ordinateurs et les appareils optiques (+0,2 %), le gaz industriel (+6,7 %) et le secteur tertiaire (+0,2 %).Quant à l’indice de prix d’offre intérieure, incluant celui de cours d’importation, il a reculé de 0,2 % par rapport à novembre, dans le sillage des coûts des matières premières et intermédiaires.