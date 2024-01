Conseil de sécurité : Moscou fustige les pays occidentaux pour leur fourniture d’armes à Kyiv

Le Conseil de sécurité de l’Onu s’est réuni hier à la demande du ministre russe des Affaires étrangères. A cette occasion, Sergueï Lavrov a renvoyé sur les pays occidentaux la responsabilité de la prolongation de la guerre entre son pays et l’Ukraine.En effet, le chef de la diplomatie russe a accusé l’Occident de continuer de fournir des armes à Kyiv et d’obstruer par conséquent les négociations vers la paix.En amont de la réunion, les ambassadeurs de 46 nations et de l’Union européenne ont de leur côté tenu une conférence au cours de laquelle ils ont dénoncé « l’hypocrisie » du pays envahisseur. Dans un communiqué commun, ils ont affirmé que Moscou avait demandé la tenue de la réunion du Conseil afin de disperser l’attention sur son invasion de l’Ukraine. Ils l’ont aussi appelé à mettre fin au conflit et à retirer ses troupes du territoire ukrainien, qui est internationalement reconnu.Ces représentants ont également exhorté la Russie et la Corée du Nord à respecter toutes les résolutions du Conseil interdisant leur commerce d’armes. Avant d’exprimer leur inquiétude quant à la possibilité que Moscou aide Pyongyang à développer ses technologies militaires.