Washington et Tokyo mènent des exercices aériens communs au dessus de la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Deux bombardiers stratégiques américains B-1 Lancer ont récemment effectué un exercice conjoint avec les forces d’autodéfense japonaises. Cela dans un contexte d'intensification des menaces de la Corée du Nord envers sa voisine du Sud. La manœuvre s’est déroulée la semaine dernière, au-dessus de la mer de l’Est, qui sépare la péninsule de l’archipel nippon.Selon le magazine américain « Air & Space Forces », qui a publié hier cette information, les deux avions américains étaient partis d’une base aérienne au Texas, puis affectés temporairement au commandement des Pacific Air Forces (ou PACAF), avant de s’entraîner avec quatre chasseurs japonais F-15.Le PACAF a, par ailleurs, publié les photos de l’opération sur son compte X. Et son porte-parole a précisé que l’exercice avait pour but de renforcer les capacités de dissuasion et de réponse, ainsi que de développer davantage les techniques tactiques de l’alliance Washington-Tokyo.Le magazine a également rapporté que les deux B-1 Lancer avaient atterri jeudi dernier sur une base aérienne de Singapour. Et ce, pour effectuer un entraînement au ravitaillement en vol avec l’armée de l’air de la cité-Etat. Il a également ajouté que des F-35 furtifs américains ont aussi mené des exercices communs avec des avions de combat des forces d’autodéfense nippones le 17 et le 19 janvier, en survolant le sud de l’île d’Okinawa.