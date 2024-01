Cheonan : son nouveau commandant promet de défendre la mer Jaune

Photo : YONHAP News

Le 26 mars 2010, un sous-marin nord-coréen avait attaqué la corvette sud-coréenne Cheonan, dans la mer Jaune qui sépare les deux Corées et la Chine. C’était à environ un kilomètre au sud-ouest de l’île de Baengnyeong, près de la frontière intercoréenne. Parmi les 104 marins à bord, seuls 58 ont survécu.Le capitaine Park Yeon-soo est l’un d’entre eux. Alors que Pyongyang continue de nier les faits, plus de dix ans se sont écoulés et, promu lieutenant-colonel, ce dernier est devenu commandant du nouveau Cheonan. Pour la Marine, cet officier est la personne idéale pour assumer ce rôle. Cela représente également un hommage fort envers les hommes disparus.Au micro de la KBS, Park a déclaré que si l’ennemi tente n’importe quelle provocation, le lieu où elle aura eu lieu deviendra leur cimetière. Avant d’ajouter qu’il ressortira vainqueur de cet affrontement, sans perdre aucun de ses compagnons. A ses 46 frères d’armes aux cieux, il a promis d’agir avec ses 100 hommes aussitôt que l’adversaire passera à l’acte, et de le châtier afin de se venger en leur nom.