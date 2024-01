La Corée du Sud face à une nouvelle vague de froid

Photo : KBS News

Une vague de froid glacial s’abat sur la Corée du Sud. La côte ouest du pays, sa région du sud ainsi que l’île méridionale de Jeju sont touchées par d’abondantes chutes de neige et donc placées en alerte de vigilance. Entre 10 et 20 centimètres s’y sont accumulés depuis hier et les flocons devraient continuer à tomber demain aussi.Plus de 50 cm de neige sont encore attendus dans la zone montagneuse de l’île de Jeju et plus de 20 cm dans le sud-ouest du territoire. Avec l’arrivée de la masse d’air froid, plusieurs villes et régions ont connu ce matin les températures les plus basses de l’hiver : -24,1°C à Cheorwon près de la frontière avec la Corée du Nord et -14°C à Séoul.Cet épisode de grand froid devrait continuer de déferler dans quasiment l’ensemble du territoire. Météo-Corée prévoit ainsi jusqu’à -18°C à Cheorwon et -12°C dans la capitale demain matin. Mais l’agence se veut rassurante : le mercure va progressivement remonter dès jeudi après-midi. D’ici là, la plus grande prudence est donc conseillée, en particulier aux automobilistes.Les fortes chutes de neiges et des rafales de vent à Jeju paralysent le trafic reliant l’île aux autres villes du pays. Pas moins de 290 vols aériens au départ, domestiques et internationaux confondus, ont été annulés aujourd’hui. Des perturbations ont également été constatées sur le transport maritime. Seules deux des huit routes sont ouvertes.