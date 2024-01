Nouvelle sortie dans la péninsule pour l’avion espion américain RC-135V

Photo : YONHAP News

Un avion de reconnaissance américain a effectué, hier, une nouvelle sortie dans la péninsule.D’après plusieurs sites de suivi des vols en temps réel, le RC-135V de l’armée de l’air américaine a survolé la région intérieure de la province de Gangwon, proche de la frontière nord-coréenne. Il est également passé au-dessus de celle de Gyeonggi, qui entoure Séoul et la mer Jaune, et ce pendant plus de cinq heures. Son déploiement est donc intervenu trois jours après que la Corée du Nord a annoncé avoir testé un système d’armement nucléaire sous-marin « Haeil-5-23 ».Il s’agit de son troisième vol de ce type depuis le début de l’année. Les deux premiers ont eu lieu les 4 et 17 janvier. L’appareil s’était alors déplacé seulement au-dessus des terres intérieures du Sud. Il a pour mission de repérer des signes de tirs de missiles et de provocations militaires du Nord.