Yoon Suk-yeol propose à Park Sung-jae le poste de ministre de la Justice

Photo : YONHAP News

Le président de la République a choisi, aujourd’hui, Park Sung-jae pour diriger le ministère de la Justice. Si le Parlement confirme cette nomination, il succédera à Han Dong-hoon, que l’on peut qualifier de proche de Yoon Suk-yeol. Et ce, même si ces deux derniers semblent engager en ce moment dans un mystérieux bras de fer.Ancien procureur chevronné, le candidat au poste de garde des Sceaux a commencé sa carrière en 1991 et quitté en 2017 sa fonction après avoir développé de nombreuses qualités. Il exerce actuellement la profession d’avocat.C’est le secrétaire général de Yoon qui a annoncé le choix présidentiel. Lee Kwan-sup a alors salué l’impartialité dans le travail et le sens des responsabilités du candidat.Dans sa prise de parole, Park s’est engagé à ne pas compter ses efforts pour appliquer la loi avec impartialité, sécuriser le quotidien du peuple et défendre ses droits de l’Homme, si l’Assemblée nationale approuve sa candidature.