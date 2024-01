Kyrylo Boudanov : Pyongyang est le premier fournisseur d’armes de Moscou

Photo : YONHAP News

« La Corée du Nord est le plus important fournisseur d’armes pour la Russie et celle-ci se serait retrouvée dans une situation horrible sans ce matériel », a déclaré le chef du renseignement militaire ukrainien au Financial Times.Cette information a été publiée ce dimanche par Business Insider. Selon ce site américain d'informations financières, Kyrylo Boudanov a précisé que Pyongyang avait livré à Moscou une quantité considérable de munitions d’artillerie.Le patron de la direction du renseignement du ministère ukrainien de la Défense (HUR) a aussi prétendu que le Kremlin peinait à gérer la qualité de ses armes en raison des sanctions prises à son encontre par les pays occidentaux. Et d’ajouter que le pays envahisseur épuise ses stocks d’armes et de munitions au point qu’il dépasse ses capacités de production. Ce serait pour cette raison qu’il les achète à d’autres nations.