Nouvel An lunaire : les préparations du charye vont coûter 280 000 wons

C’est bientôt Seollal. En effet, le Nouvel An lunaire tombe cette année le 10 février prochain. A l’approche de cette fête traditionnelle, beaucoup se demandent combien ils devront dépenser pour préparer le charye, la table des offrandes aux ancêtres.D’après la Korea Price Information, si l’on fait ses courses dans une grande surface, il faudra compter un peu plus de 380 000 wons, une somme équivalente à 260 euros, pour quatre personnes. Si on va, par contre, dans un marché traditionnel, on pourra dépenser moins, quelque 280 000 wons. En tout cas, ce sont des hausses de 5,8 et de 8,9 % comparé à l’année dernière.A noter que les prix des fruits et légumes ont augmenté ces derniers mois en raison de la pluie et des affections parasitaires. S’y est ajouté l’actuelle vague de froid.Les ménages devront donc ouvrir un peu plus leur portefeuille afin d’honorer, comme il le faut, leurs ancêtres et cuisiner de bons plats en famille.