La visite de Poutine à Pyongyang ne sera pas avant le scrutin présidentiel russe

Photo : YONHAP News

La visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord ne devrait pas avoir lieu avant les élections présidentielles russes prévues entre le 15 et le 17 mars prochain. C’est ce qu’a annoncé l'agence de presse d'Etat russe TASS mardi, à la suite d’une déclaration du porte-parole du Kremlin.En effet, Dmitri Peskov a déclaré qu'il était peu probable que son président se rende à Pyongyang dans les deux mois à venir. Il a précisé que ce déplacement était un projet à penser sur le plus long terme. A noter que Poutine s’y présentera à sa propre succession en tant que candidat indépendant.Pour rappel, le numéro un russe s'était entretenu avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un en septembre dernier au cosmodrome de Vostotchny, dans l'est de la Russie. A l'issue de ce sommet, il avait accepté son invitation à se rendre au nord du 38e parallèle. Le 19 janvier, ensuite, le Kremlin a fait savoir qu'il était en train de coordonner le calendrier de cette visite et que ce dernier sera annoncé dès qu'il sera finalisé.Par ailleurs, Peskov a indiqué que la visite de Poutine en Turquie pourrait, quant à elle, intervenir avant les élections présidentielles.