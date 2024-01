Le nouveau ministre des Affaires étrangères s’entretient avec son homologue japonaise

Photo : YONHAP News

Le nouveau ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, s'est entretenu mardi par téléphone, et ce pour la première fois, avec son homologue japonaise, Yoko Kamikawa.Lors de cet appel qui a duré 35 minutes, les deux chefs de la diplomatie ont discuté des liens bilatéraux et des questions d'actualité régionale tout comme internationale.Cho et Kamikawa ont estimé que les relations sud-coréano-japonaises étaient désormais normalisées grâce à leurs échanges étroits, notamment à travers les sept sommets bilatéraux qui ont eu lieu l'année dernière. Ils ont également convenu de la nécessité de poursuivre leur coopération, basée sur la confiance, afin de renforcer le processus d'amélioration des relations de leurs pays.Les deux hauts diplomates ont, en outre, exprimé leurs inquiétudes au sujet de l'escalade des tensions dans la région, résultant de la rhétorique hostile et des provocations de la Corée du Nord. Ils ont également échangé sur la menaçante poursuite de la coopération militaire illégale entre Pyongyang et Moscou. Ainsi, ils se sont engagés à œuvrer en étroite collaboration afin d'obtenir une réponse ferme et unie de la communauté internationale.Par ailleurs, la ministre Kamikawa a félicité son homologue sud-coréen pour sa prise de fonction, intervenue le 10 janvier. Elle a fait part de sa gratitude envers Séoul, qui a apporté une aide humanitaire importante pour soutenir les efforts de reconstruction de la préfecture d'Ishikawa, durement touchée par un séisme début janvier.