Météo : la vague de froid se poursuit

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, il est conseillé de rester vigilant et de bien se couvrir lors de déplacements à l’extérieur. En effet, la vague de froid qui est tombée sur le pays lundi se poursuit, et ce jusqu’à vendredi selon les estimations de Météo-Corée.Le ciel est dégagé et le soleil brille sur une grande partie du territoire. Cependant, des chutes de neige importantes sont enregistrées dans les provinces de Jeolla et de Gangwon et sur l’île méridionale de Jeju. Il faudra s’attendre à quelques flocons dans la matinée également dans les villes de Daejeon et de Cheongju.Les températures matinales descendent très bas, avec un ressenti encore plus faible à cause du vent : la minimale est pour Chuncheon qui enregistre -15°C. Il fait -12°C à Séoul et Andong, -11°C à Suwon et Daejeon et -7°C sur la côte sud-est. Dans le Jeolla, le mercure varie entre -3 et -5°C.Dans l’après-midi, peu de régions verront leurs températures augmenter dans le positif. Il fera -4°C dans la capitale, entre -3 et -2°C dans les terres intérieures et -1°C à Gangneung. Il fera entre 1 et 3°C à Ulsan et Busan. Yeosu et Mokpo verront leur mercure grimper jusqu’à 1°C et Jeju enregistrera jusqu’à 8°C.