VLAC : la Corée du Sud décroche 100 % des commandes mondiales de 2024

Photo : KBS News

Les chantiers navals sud-coréens ont décroché 100 % des commandes mondiales des très grands transporteurs d’ammoniac (VLAC) cette année. Selon Clarksons Research, un cabinet britannique spécialisé dans l’industrie marine, la Corée du Sud en construira au total quinze : onze pour Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, deux pour Samsung Heavy industries et le reste pour Hanwha Ocean.Le nombre de commandes de navires alimentés à l'ammoniac augmente plus rapidement que l’an dernier, où les contrats pour un total de 21 moteurs avaient été signés. Le pays du Matin clair représentait 71,4 % de ces commandes, soit 15 unités. Les VLAC émergent ainsi comme de nouveaux types de navires stratégiques de la construction navale sud-coréenne après les méthaniers.L’ammoniac est aujourd’hui considéré comme l’un des carburants les plus écologiques, car sa combustion n’émet pas de carbone. Il permet aussi le transport et le stockage de l’hydrogène, une autre source d’énergie verte. D’ici 2035, près de 200 VLAC devrait être construits pour les premiers exportateurs d’hydrogène. Il s’agit de l’Australie, l’Afrique du Nord et des pays du Moyen-Orient, et de leurs principaux clients en Asie du Nord-est et en Europe.