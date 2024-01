Washington surveille de près la posture militaire de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis surveillent de près la posture militaire de la Corée du Nord. Cette réaction est relative aux récents propos hostiles du dirigeant Kim Jong-un à l'égard de la Corée du Sud. C'est ce qu'a fait savoir mardi, lors d'un point de presse, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche.A la question de savoir s'il y avait un changement de posture militaire de la part de Pyongyang, John Kirby a répondu que Washington suivait la situation de très près. Avant d'ajouter que la défense maintenue par les USA dans la péninsule coréenne était adaptée au risque posé par le régime nord-coréen.Invité à commenter l'éventuelle visite du président russe à Pyongyang, l'officiel américain a indiqué que les Etats-Unis étaient préoccupés par l'approfondissement des relations Russie-Corée du Nord. Il a souligné que Vladimir Poutine profitait de cette situation en obtenant, de la part de son allié, non seulement des missiles balistiques, mais aussi des obus d’artillerie pour les utiliser en Ukraine. Il a également ajouté que Kim Ⅲ en tirait lui aussi profit, notamment dans sa quête au développement de ses capacités militaires.Kirby a ainsi attiré l'attention sur les avantages dont bénéficie l’homme fort de Pyongyang grâce à l'approfondissement de ces liens bilatéraux et sur leur impact sur la paix et la sécurité dans la région.Pour rappel, le leader nord-coréen a récemment déclaré que la Corée du Sud était le « principal ennemi » de son pays. En outre, le ministère de la Défense du royaume ermite a annoncé, le 19 janvier, avoir testé son système d’armement nucléaire sous-marin « Haeil-5-23 ».