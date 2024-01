Jeux vidéo : la suppression de règles chinoises aura un impact limité sur le secteur

Photo : YONHAP News

En Chine, un projet de loi visant à lutter contre l’addiction aux jeux en ligne aurait disparu du site Internet de l'Administration nationale de la presse et de la publication (NPPA). C’est ce qu’a vérifié ce matin Reuters. Les experts sud-coréens du secteur des jeux vidéo, eux, se montrent prudents face à cette affirmation.L’autorité chinoise de régulation des jeux avait publié, le 22 décembre, des règles liées à la gestion des jeux en ligne. Ces mesures réglementaires consistaient à fixer des limites de dépenses, à plafonner le rechargement des portefeuilles dans les jeux et à interdire l’imposition de « loot box », des objets virtuels obtenus via des boîtes à butin.Oh Dong-hwan, un chercheur de Samsung Securities, a rappelé que les autorités de l’empire du Milieu n’avaient pas encore clarifié leur position. Il a expliqué qu’elles annonçaient normalement des mesures officielles deux ou trois mois après la fin de la période de consultation. Il a toutefois prévu que les restrictions se maintiendraient à un certain niveau. Cependant, même si le projet est mis en œuvre en tant que tel, cela aura un impact d’autant plus limité sur les entreprises du pays du Matin clair qu’il n’y a pas de jeux vidéo de rôle massivement multijoueur (MMORPG) qui produisent des bénéfices significatifs dans le monde sinophone.