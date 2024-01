Confiance des consommateurs : amélioration pour le deuxième mois d’affilée

Photo : YONHAP News

La confiance des consommateurs sud-coréens s'est améliorée en janvier pour le deuxième mois consécutif. Selon les données publiées aujourd'hui par la Banque de Corée (BOK), l'indice de confiance des consommateurs (CSI) s'est élevé ce mois-ci à 101,6. Il a ainsi progressé de 1,9 point en glissement mensuel. Un indice supérieur à 100 points signifie que les optimistes sont plus nombreux que les pessimistes. C’est le contraire pour un indice inférieur à 100. C'est la première fois depuis août 2023 que ce chiffre est repassé au-dessus de la barre des 100 points.Selon la banque centrale sud-coréenne, cette embellie s'explique par le ralentissement des pressions inflationnistes dans le pays, par la perspective de la fin de la remontée des taux directeurs de Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que par le redressement des exportations sud-coréennes.En revanche, l'indice de confiance des consommateurs sur les prix de l'immobilier a baissé d'un point en un mois pour s'établir à 92 en janvier. Il a ainsi reculé pour le quatrième mois consécutif. La BOK attribue cette dégradation de la perspective aux inquiétudes des habitants au sujet du risque dans le financement de projets immobiliers, du durcissement des réglementations sur les prêts, ainsi que du maintien des taux d'intérêt élevés.Quant aux indices de perspective des taux d'intérêt et des prix des biens et services, ils ont reculé respectivement de 8 et de 3 points pour s'établir à 99 et à 143. Enfin, les consommateurs anticipent, en janvier, une inflation de 3,0 % au cours des 12 prochains mois contre 2,8 % attendus en décembre.