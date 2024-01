Marine : les militaires d’élite mènent des entraînements hivernaux

Photo : 해군제공

Les unités des forces spéciales de la Marine ont entamé, le 16 janvier, leur entraînement hivernal dans des conditions glaciales, pour une durée de dix jours.Dans la province de Gangwon, les agents des Underwater Demolition Teams (UDT) et les SEAL (Sea, Air, and Land) se sont entraînés à pénétrer dans le camp ennemi. Un exercice d’infiltration maritime s’est déroulé en mer de l’Est. Les soldats sont montés dans des canots depuis leur navire. Ils se sont ensuite jetés à la mer pour une reconnaissance avant de rentrer dans leurs positions.Dans un camp d’entraînement montagneux, les militaires se sont déplacés en ski le long d’un chemin recouvert de neige. Ils n’ont jamais relâché leur vigilance. D'après un scénario hypothétique selon lequel ils sont isolés dans le camp d’ennemi, ils creusent la terre gelée dans un sentier de montagne pour se cacher. Les snipers font, de leur côté, des exercices de tir en collaboration avec une patrouille de reconnaissance spéciale.La Marine a expliqué avoir organisé ces entraînements pour renforcer la posture militaire spéciale de ses hommes, sur fond de poursuite de tirs et de provocations balistiques de la part de la Corée du Nord près de la ligne de limite nord (NLL).