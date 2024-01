Assurance maladie : six mois de séjour obligatoires pour les personnes de nationalité étrangère

Photo : YONHAP News

A partir du mois d'avril, les étrangers en Corée du Sud et les sud-Coréens à l'étranger peuvent s’inscrire en qualité de personnes à la charge de titulaires de l'Assurance maladie. Il y a cependant une condition : séjourner de manière permanente dans le pays pendant plus de six mois. Le Service national de l’assurance maladie (NHIS), a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle loi en ce sens prendra effet le 3 avril prochain.Selon la législation actuellement en vigueur, les personnes de nationalité étrangère peuvent bénéficier de la couverture de l'Assurance maladie en tant que dépendants d'un titulaire s'ils remplissent des conditions spécifiquement liées à leur lien de parenté, à leurs revenus ainsi qu'à leur patrimoine.La nouvelle condition liée à la durée du séjour a pour but de limiter les abus de certains étrangers qui, tout en résidant hors de Corée du Sud, ne s’y rendent que pour recevoir des soins quasiment gratuitement.Les enfants de moins de 19 ans et le conjoint du titulaire peuvent toutefois bénéficier du régime immédiatement en tant que dépendants, à condition qu'ils soient munis de certains types de visas justifiant leur droit au séjour de longue durée.