Transfuges nord-coréens en Chine : Séoul remet en cause leurs droits à l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a conseillé à la Chine de protéger les transfuges nord-coréens et de respecter les règles relatives en vigueur. L’ambassadeur sud-coréen auprès de l’Office des Nations unies à Genève a soulevé, mardi, la question des droits des nord-Coréens qui ont fait défection. C’est la première fois que Séoul évoque le sujet durant un Examen périodique universel de l’empire du Milieu.Yun Seong-deok a proposé à Pékin de se soumettre au droit international, notamment au principe d’interdiction de rapatriement forcé. Il l’a aussi exhorté à envisager d’établir une loi pour les réfugiés.Pourtant, le régime de Kim Jong-un a apprécié l’amélioration des droits de l’Homme en Chine. Bang Kwang-hyuk, le vice-ambassadeur nord-coréen à l’Onu, a déclaré que Pékin maintenait le système politique choisi par sa population et son chemin vers la croissance économique. Avant d’ajouter que sa modernisation lui a permis de développer ses droits humains et sa prospérité.