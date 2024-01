Le PIB en hausse de 1,4 % en 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu son PIB réel progresser de 1,4 % en 2023 sur un an. C’est ce que l’on peut constater grâce aux premières estimations de croissance de l’année dernière de la Banque de Corée (BOK), publiées aujourd’hui.En détail, les investissements dans le BTP et les biens d’équipements sont repartis à la hausse. Et les exportations ont grimpé de 2,8 %. Même son de cloche du côté de la consommation privée comme publique. Par catégorie d’activité, ce sont notamment l’industrie manufacturière, le secteur tertiaire et la construction qui se sont accrus.Egalement l’an dernier, le revenu national brut (RNB) réel a lui aussi augmenté de 1,4 %.Pour les trois derniers mois 2023, l’activité économique a bondi de 0,6 % en glissement trimestriel. Le chiffre s’est établi à 2,2 % par rapport à la même période en 2022.Pour être précis, la consommation des ménages et celle du gouvernement ont connu une hausse respective de 0,2 et 0,4 %. Même chose pour les exportations (+2,6 %) et les importations (+1 %). A l’inverse, les investissements dans le BTP ont fléchi de 4,2 %.S’agissant du RNB réel, il a affiché une légère progression : +0,4 % sur trois mois.