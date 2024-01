Le négociateur nucléaire reçu par de hauts responsables de l’Otan à Bruxelles

Photo : 외교부

Le négociateur nucléaire sud-coréen poursuit sa visite à Bruxelles. Hier, Kim Gunn a rencontré de hauts responsables de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan). Parmi eux, le secrétaire général délégué, Mircea Geoana. La question nord-coréenne a été au cœur de leurs discussions.Selon la diplomatie sud-coréenne, les deux parties ont unanimement souligné l’importance de leur coopération étroite dans la réponse aux provocations récurrentes de Pyongyang. Elles ont également condamné ses récents tirs de missiles. Kim en a profité pour manifester ses remerciements à l’Alliance atlantique pour son soutien continu à Séoul.Mardi, l’émissaire s’est exprimé devant le Comité politique et de sécurité (COPS) de l’Union européenne. Il est alors revenu sur le rapprochement qui s’opère entre Pyongyang et Moscou, en le qualifiant de violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Selon lui, cela illustre bien le fait que la sécurité de l’Indopacifique et celle de l’Europe sont indissociables. Le diplomate a d’emblée proposé de travailler en plus étroite coopération face aux menaces nord-coréennes.