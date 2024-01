Cryptomonnaies : les hackers nord-coréens ont volé un milliard de dollars en 2023

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord fait fi des mesures prises par la communauté internationale, qui concentre ses efforts pour couper les sources de financement de ses programmes nucléaire et balistique. En effet, elle continue de voler des cryptomonnaies. Ainsi, l’année 2023 a été très chargée pour ses hackers.Les chiffres sont éloquents. D’après un rapport publié hier par la société américaine d’analyse de blockchain, Chainalysis, l’an dernier, les groupes de cybercriminels affiliés au pays communiste ont piraté vingt plateformes de ces actifs numériques du monde entier. Cela n’était jamais arrivé depuis 2016, l’année durant laquelle la collecte des données concernées a commencé.Ces hackers ont récolté plus d’un milliard de dollars de cryptos. Une valeur pourtant moins élevée que celle de l’année précédente. En 2022, ils avaient raflé la mise avec 1,7 milliard de dollars de butin sur plus de quinze sites, soit 43 % du montant total de monnaies virtuelles volées cette année-là. En 2021, ils en ont subtilisé 429 millions en attaquant neuf plateformes.Toujours selon le même document de l’entreprise américaine, l’an dernier, les pirates informatiques nord-coréens ont détourné un peu plus de 400 millions de dollars d’actifs virtuels sur les plateformes DeFi, ou la finance décentralisée, environ 300 millions sur celles d’échange et plus de 100 millions aux portefeuilles d’Atomic Wallet.