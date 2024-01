Washington réaffirme son engagement à défendre la Séoul face à Pyongyang

Photo : KBS News

L’administration Biden a reconfirmé, hier, l’engagement qu’elle a pris envers la Corée du Sud de la défendre. Cela survient après les tirs de nouveaux missiles de croisière de Pyongyang.Interrogé par des médias sud-coréens, un porte-parole du Pentagone a d’abord qualifié de menaçant le programme militaire du régime communiste. Il a ensuite souligné que les Etats-Unis restaient toujours déterminés à défendre leurs deux principaux alliés asiatiques, ainsi qu’à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Avant d’ajouter que Washington surveille de près les activités militaires de Pyongyang et qu’il continuera de travailler main dans la main avec Séoul et Tokyo pour faire face à ses bravades.Le porte-parole du département d’Etat a lui aussi affirmé que les récentes provocations du royaume ermite étaient à l’origine de l’instabilité dans la région et incroyablement dangereuses.Vedant Patel a d’emblée exhorté une nouvelle fois le régime de Kim Jong-un à réemprunter le chemin de la diplomatie. Il a aussi réitéré que les USA n’avaient pas d’intentions hostiles envers le Nord et restaient ouverts à un dialogue sans conditions préalables avec lui.La voix de la diplomatie américaine a également rappelé que l’objectif de son pays était toujours d’échanger, de façon substantielle, sur les meilleurs moyens de pérenniser la paix entre les deux Corées et de dénucléariser complètement la péninsule.