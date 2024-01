Photo : YONHAP News

Ce jeudi, les sud-Coréens continuent de ressentir la vague de froid. Le soleil brille sur la grande majorité du pays du Matin clair et les températures commencent tout juste à se réchauffer.Ce matin, il faisait -14°C à Chuncheon, la minimale. Le mercure est descendu à -12°C à Andong, -11°C à Suwon, et -10°C à Séoul. Il faisait -9°C à Andong et Daejeon et -8°C dans le Jeolla du Nord. Sur la côte sud, cependant, les températures ont varié entre -6°C et -2°C, ce qui est relativement doux comparé au reste du territoire.Cet après-midi, le mercure sera compris entre 0 et 2°C dans les régions intérieures. Météo-Corée a annoncé plus de douceur sur les côtes : 3°C à Gangneung, 6°C à Busan et jusqu’à 9°C sur l’île méridionale de Jeju.