Forum sur la vie des citoyens : ouverture officielle de l’ère GTX

Photo : YONHAP News

Le président Yoon Suk-yeol s'est engagé à résoudre les problèmes de circulation dans la région métropolitaine lors d'une assemblée sur la qualité de vie des citoyens. Cela a eu lieu dans le cadre du sixième forum sur la vie quotidienne qui a eu lieu aujourd’hui. Il était axé sur le thème « Réduire les disparités de transport à trente minutes de trajet domicile-travail ».Yoon a déclaré qu'il finaliserait l'ouverture du GTX, le train express de la région métropolitaine, d'ici 2030 et a promis non seulement l'extension de ses itinéraires existants mais aussi le lancement de nouvelles lignes. Selon lui, la ligne A sera prolongée jusqu'à Pyeongtaek, la ligne B jusqu'à Chuncheon, et la ligne C vers le nord jusqu'à Dongducheon et vers le sud jusqu'à Cheonan-Asan.Le chef d’Etat a ensuite annoncé la création des nouvelles lignes GTX D, E et F. De plus, il a expliqué qu'il les intégrerait d'abord dans le plan national du réseau ferroviaire et les mettrait en œuvre simultanément.Une fois que les lignes de la A à la F seront toutes terminées, il sera possible de se déplacer de la région métropolitaine au centre-ville de Séoul en 30 minutes. Le président sud-coréen a aussi déclaré qu'il étendrait les chemins de fer express régionaux à une vitesse maximale de 180 km/h dans les quatre principales zone urbaine du pays.Yoon a également promis de soutenir la construction souterraine des routes et des chemins de fer à l'intérieur des villes. À cette fin, la conversion en sous-sol des autoroutes Gyeongbu, Gyeongin et de la ceinture périphérique métropolitaine débutera progressivement pendant son mandat, et la loi spéciale récemment adoptée par le Parlement permettra d'élaborer immédiatement un plan global pour les chemins de fer.