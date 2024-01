Yoon Suk-yeol reçoit le patron de la Banque mondiale

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu aujourd’hui le président de la Banque mondiale (BM), Ajay Banga. L’occasion pour le chef de l’Etat de promettre que son pays jouera un rôle à la hauteur d’un « Etat pivot mondial ».Selon le président de la République, la Corée du Sud est sortie de la pauvreté et a pu développer son économie après avoir bénéficié de l’aide de la communauté internationale. Selon lui, c’est maintenant à son tour de contribuer à celle-ci. Yoon a alors promis l’augmentation de la participation de Séoul à l’aide publique au développement (APD).Dans le même temps, le dirigeant sud-coréen a salué les efforts de l’institution financière internationale pour relancer l’économie des pays en développement et pour œuvrer à la recherche des solutions aux défis mondiaux. Il a aussi affirmé qu’il était important d’établir une économie de marché pour lutter contre la corruption et pour assurer la concurrence loyale du secteur privé.En retour, le patron de la BM s’est réjoui de l’engagement de Séoul à multiplier son APD et a valorisé les expériences de la Corée du Sud, un des pays les plus pauvres de la planète dans les années 1960, qui est désormais une nation prospère.A l’issue de l’entretien des deux hommes, le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé que ceux-ci avaient aussi échangé sur la coopération en matière de la nouvelle politique de santé mentale de l’administration Yoon et de technologies numériques. Selon la présidence, Banga a déclaré s’attendre à ce que les entreprises sud-coréennes participent elles aussi à la reconstruction de l’Ukraine.