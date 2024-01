PPP : la députée Bae Hyun-jin agressée à Gangnam

Photo : YONHAP News

La députée du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Bae Hyun-jin, a été agressée, hier, par un collégien à Gangnam dans le sud de Séoul. Selon son assistant, l’incident s’est produit vers 17h devant l’entrée d’un immeuble. L’adolescent se serait approché d’elle en lui demandant si elle était vraiment la femme politique dont il avait entendu parler, avant de la frapper avec une pierre à la tête et ce, à quinze reprises.L’ancienne présentatrice de télévision a aussitôt été transportée dans un hôpital universitaire et reçoit actuellement des soins. Le suspect, quant à lui, a été interrogé à la police. Etant mineur, il est accompagné de son tuteur légal.Tout en dénonçant l’agression, la formation au pouvoir tout comme l’opposition ont appelé les autorités à mener une enquête minutieuse. Le Bureau présidentiel de Yongsan a lui aussi déclaré que cet incident n’aurait pas dû avoir lieu et qu’une enquête équitable devra être menée.Agée de 40 ans, Bae a entamé sa carrière politique en 2020.