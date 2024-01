Onu : Séoul critique les transactions de missiles Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

La représentante sud-coréenne à la conférence sur le désarmement des Nations unies à Genève a critiqué, aujourd’hui, l'exportation de missiles balistiques par la Corée du Nord. Pour elle, il s’agit d’une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Yoon Seong-mi a également indiqué que ces transactions illégales affectaient la sécurité non seulement de la péninsule coréenne mais aussi de la communauté internationale. Elle a ajouté que la nature des objets échangés serait surveillée attentivement.La représentante de Séoul a ensuite fait remarquer que Pyongyang avait mené des centaines de tirs d'artillerie vers des îles près de la frontière intercoréenne depuis le début de l'année. Elle a également mentionné ses lancements de missiles balistiques ainsi que ses menaces d’attaque préventive nucléaire et ses autres essais atomiques. Elle a souligné que de tels actes ne contribueraient en rien à la reprise du dialogue.En parallèle, au début du mois, la Maison Blanche avait annoncé que la Russie avait récemment reçu des dizaines de missiles balistiques de la Corée du Nord. Elle avait également noté que certains d’entre eux avaient été utilisés pour attaquer des zones ukrainiennes. L'ambassadeur américain pour le désarmement, Bruce Turner, avait alors exprimé de sérieuses inquiétudes à ce sujet. Selon lui, les tirs de missiles balistiques du régime de Kim Jong-un se succèdent à un rythme rapide et sans précédent. Ses exportations d'armes vers Moscou, elles aussi, suscitent des craintes.Le même jour, l'Ukraine et le représentant de l'Union européenne avaient condamné le royaume ermite et son allié russe pour leur commerce d'armes. Le représentant du Japon, quant à lui, avait exprimé ses inquiétudes concernant l'intensification des activités de développement d'armes nucléaires par le Nord. Il avait ainsi appelé ce dernier au respect des résolutions du Conseil de sécurité.