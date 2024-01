Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères se rend à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères est en visite en Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA. Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne, c’est hier que la délégation chinoise, dirigée par Sun Weidong, est arrivée à Pyongyang en passant par Sinuiju.Sur place, le diplomate chinois doit ouvrir les pourparlers entre les deux nations. A l’occasion du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques, il devrait discuter avec ses interlocuteurs des moyens de développement de la coopération bilatérale, notamment le renforcement des ententes économiques.Petit rappel : le vice-ministre chinois s’est entretenu avec son homologue nord-coréen, Pak Myung-ho, qui avait fait le déplacement à Pékin en décembre dernier. A l’époque, la KCNA avait rapporté l’échange des deux hommes sur le développement des relations entre les deux pays et leurs perspectives communes pour l’année 2024.Cette fois-ci, il est également possible que Sun Weidong rencontre de plus hauts responsables nord-coréens, dont le numéro un Kim Jong-un.