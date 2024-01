Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le ciel est dégagé et le soleil brille sur la majorité du territoire. Il y aura quelques nuages dans la province de Jeolla et sur l’île méridionale de Jeju. Il fait encore froid au réveil, mais les températures devraient s’adoucir au cours de la journée.Le temps restera au beau tout le week-end, mais l’air sera très sec. Météo-Corée préconise alors de faire attention lors des sorties en extérieure à ne pas avoir une attitude favorisant le déclenchement d’incendies.Concernant les températures, elles sont comprises ce matin entre -14°C à Chuncheon et -4°C à Jeju. Il fait -6°C à Séoul, -5°C à Gangneung, -2°C à Busan et 0°C à Mokpo. Cet après-midi, le mercure tournera entre 3 et 9°C et n’évoluera que très peu ce week-end.