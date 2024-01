Abus du pouvoir judiciaire : le verdict de première instance sur Yang Seung-tae attendu cet après-midi

Photo : YONHAP News

Le verdict de première instance dans l'affaire d’abus du pouvoir judiciaire impliquant l'ancien président de la Cour suprême, Yang Sung-tae, ainsi que les anciens juges Park Byeung-dae et Ko Young-han, va être rendu aujourd'hui.Le tribunal du district central de Séoul tiendra, à 14h, une audience de première instance pour Yang et les autres accusés. Le début des poursuites remonte quatre ans et onze mois, en février 2019. Ils ont été accusés pour abus de pouvoir, obstruction à l'exercice du droit, divulgation de secret dans l'exercice d'une fonction publique et rédaction et utilisation de faux documents officiels.L'accusation contre Yang porte sur des soupçons selon lesquels il aurait ordonné et approuvé des actes anticonstitutionnels de la part de Yim Jong-hun, ancien directeur adjoint de l'Administration nationale des tribunaux, ainsi que les deux juges. Ces incidents se seraient déroulés pendant son mandat de six ans à partir de septembre 2011. C’est la première fois qu'un président de la plus haute juridiction du pays est jugé pour des crimes liés à l'exercice de ses fonctions.Depuis printemps 2019, 277 audiences ont été tenues jusqu'à celle de délibération en septembre de l'année dernière. Le parquet a requis une peine de sept ans de prison. Il a affirmé que Yang avait sapé l'indépendance judiciaire et négligé les valeurs constitutionnelles relatives aux juges, en demandant des verdicts spécifiques. En revanche, l’accusé, de son côté, avance qu'il est innocent, qualifiant l'enquête des procureurs de résultat d'un abus de pouvoir basé sur des présomptions forcées.