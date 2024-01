Sondage : la popularité de Yoon baisse pour la deuxième semaine consécutive

Photo : KBS News

La cote de popularité du président de la République Yoon Suk-yeol a baissé et ce, pour la deuxième semaine d’affilée. C’est ce que nous apprend l’enquête de Gallup Corée, réalisée entre le 23 et le 25 janvier auprès de citoyens âgés de plus de 18 ans.Pour 31 % des répondants, son bilan est positif notamment grâce à sa politique étrangère. Il s’agit d’une baisse d’un point par rapport à la semaine précédente. Le pourcentage de personnes ayant un avis négatif, quant à lui, a augmenté de 5 points pour atteindre 63 %.En ce qui concerne les partis politiques, la formation présidentielle, le PPP, continue d’être soutenue par 36 % des sondés. Quant au Minjoo, la première force de l’opposition de centre-gauche, il a recueilli 35 %. Il s’agit d’une progression de 2 points.Le taux de confiance de l’enquête est de 95 % avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.