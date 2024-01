Transactions de change : augmentation de 3,2 milliards d’euros en 2023

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée a annoncé aujourd’hui que le volume moyen quotidien de transactions de change de l’année dernière s’est élevé à 61 milliards d’euros. Il s’agit d’une hausse de 3,2 milliards d’euros, soit de 5,7 % par rapport à l’année précédente. Cela s’explique, selon elle, par l’augmentation des transactions d'investissement en titres par les résidents et les étrangers, malgré la baisse des volumes d’exportation et d’importation.Le montant total des règlements des titres en devise par les investisseurs nationaux est passé de 350 milliards d’euros en 2022 à 352 milliards l'année dernière. Les achats et les ventes par les étrangers ont augmenté pour enregistrer en moyenne 144 milliards d’euros par mois en 2023, soit une progression de 18 milliards d’euros par rapport à l'année précédente. La volatilité des taux de change, quant à elle, a légèrement diminué, passant de 0,5 % en 2022 à 0,47 % l'année dernière.Par catégorie de produits, le volume des transactions au comptant a progressé de 11,7 % par rapport à 2022, atteignant 24 milliards d’euros. Les produits dérivés de change, pour leur part, ont augmenté de 2,3 % sur la même période pour s’élever à 37 milliards.En ce qui concerne le volume des transactions des banques sud-coréennes, il a enregistré 28 milliards d’euros, soit une hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Par contre, celui des agences de banques étrangères en Corée du Sud a diminué de 194 millions d’euros, atteignant 33 milliards.