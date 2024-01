Accidents du travail : Yoon regrette l’application de la loi aux PME

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a regretté l’échec du projet de loi visant à reporter le texte sur les sanctions en cas d’accidents graves du travail au Parlement. Selon la porte-parole du Bureau présidentiel, Kim Soo-kyung, le chef de l’Etat a déclaré que les partis de l’opposition ont agi de façon irresponsable en faisant fi de la difficulté des PME et de la vie du peuple.Yoon a ordonné ensuite de minimiser la confusion et les effets indésirables qui risquent de se produire dans le milieu industriel. Il a ensuite exhorté à élaborer des mesures de soutien aux petites firmes dont cette législation peut menacer la survie.Pour rappel, cette loi consiste à sanctionner, en cas d’accident de travail grave ou mortel, les employeurs n’ayant pas rempli leurs obligations de prévention. La punition peut aller jusqu’à un an d’emprisonnement ou une amende d’un milliard de wons. Cela équivaut à 690 000 euros. Pour le moment, son application ne concerne que les entreprises de cinquante employés ou plus, et celles de taille plus modérée bénéficient d’un délai gracieux.A l’approche de la fin de l’échéance, les PME et les petits commerçants ont plaidé pour son nouveau report, mais la proposition de loi a finalement été rejeté hier. Cela signifie qu’ils seront soumis à cette règlementation dès demain.