Le patron d’OpenAI rencontre la direction de Samsung et de SK

Photo : YONHAP News

Sam Altman, patron et fondateur d’OpenAI et qui a développé Chat GPT, est arrivé tard hier soir en Corée du Sud. Dès ce matin, il a visité l’usine de semi-conducteur de Samsung Electronics située à Pyeongtaek dans la province de Gyeonggi et a rencontré à cette occasion le président de la division DS (solution d’appareils), Kyung Kye-hyun.Altman devrait s’entretenir également avec le PDG du groupe SK, Chey Tae-won, ainsi que le directeur général de SK Hynix, Kwak Noh-Jung, cet après-midi.La star de l’intelligence artificielle cherche à fabriquer des puces IA. Selon Bloomberg, elle vient donc d’entamer des discussions visant à créer un réseau mondial d'usines pour cette production avec des investisseurs étrangers. Elle souhaite ainsi réduire sa dépendance au matériel de Nvidia. C’est cette entreprise américaine qui domine actuellement l’écosystème hardware appliqué à l’IA.Samsung Electronics et SK Hynix fabriquent la mémoire à large bande passante (HBM). Il s’agit d’une pièce nécessaire à la production de semi-conducteurs de l’IA. La part de marché des deux géants combinés s’élève à plus de 90 %.Le premier voyage d’Altman au pays du Matin clair remonte à sept mois. Il avait notamment été reçu par le président Yoon Suk-yeol et avait échangé avec des startups locales.