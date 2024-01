38 North : le réacteur à eau légère nord-coréen serait en fonctionnement

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait déjà mis en marche son réacteur à eau légère expérimental sur son site nucléaire de Yongbyon. C’est ce qu’a rapporté 38 North en analysant les images satellites prises entre octobre 2023 et le 15 janvier dernier. Selon lui, la température des installations de distribution électrique connectées au réacteur a augmenté, et une quantité massive d’eau chaude est constamment évacuée par la sortie du liquide de refroidissement. Cela signifie que le réacteur est en phase de test avant sa mise en service ou les premières étapes de son exploitation.Le site américain spécialisé sur le pays communiste a expliqué que dans le premier cas, Pyongyang semble tester l’échangeur de chaleur avec l’alimentation externe de l’électricité. Or, un important volume d’eau chaude a été rejeté depuis octobre. Il est donc possible que le réacteur ait commencé à fonctionner à une puissance inférieure à celle initialement prévue. Normalement, un réacteur nucléaire augmente sa production progressivement pendant six mois à un an.Toujours d’après 38 North, si le royaume ermite réussissait à lancer ce réacteur à eau légère, sa capacité à produire du plutonium destiné à la fabrication d'armes triplerait. Ce matériel pourrait être exploitable à partir de 2025 en tenant compte du temps nécessaire pour le refroidissement et le traitement du combustible nucléaire usé. Pour rappel, la construction du réacteur expérimental semblait être achevée en 2013, mais il n’a pas été opérationnel au cours des dix années suivantes.