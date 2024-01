Météo : un début de semaine sous le soleil

Photo : YONHAP News

Pour ce dernier lundi du mois de janvier, il fait beau, même si les températures restent fraîches. En effet, pas l’ombre d’un nuage sur le pays du Matin clair, cependant, il est recommandé de rester prudent et de bien se couvrir pour se rendre au travail.Les températures matinales varient entre -7°C à Chuncheon et Andong et 3°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fait -5°C à Daejeon, Jeonju et Daejeon, -4°C à Séoul et -3°C dans le Jeolla du Sud. La côte est du territoire enregistre un mercure compris entre -3 et -1°C.Cet après-midi, Météo-Corée prévoit un climat plus doux. Il fera entre 5 et 7°C sur la quasi-totalité du territoire à l’exception de la côte sud qui verra son mercure grimper à 9°C, notamment dans les villes de Busan et Ulsan. Jeju enregistrera la température la plus élevée, à 11°C.