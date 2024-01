Tirs de missiles de croisière nord-coréens : Washington réaffirme sa coopération avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain surveille de près les récents tirs de missiles de croisière nord-coréens et s'engage de nouveau à défendre la Corée du Sud contre toute menace du pays communiste.Interrogé hier sur ces tirs par Yonhap, l'agence de presse sud-coréenne, le porte-parole américain du département de la Défense a ainsi qualifié de menaçant le programme militaire du royaume ermite. Il a ensuite réaffirmer l'engagement de son pays pour défendre Séoul et Tokyo ainsi que la paix et la stabilité régionales.Patrick Ryder a poursuivi en expliquant que Washington surveillait de près le moindre mouvement de Pyongyang et que la coopération trilatérale serait renforcée.Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé dans la matinée que le pays communiste avait lancé des missiles de croisière à proximité des eaux de la ville de Sinpo en Corée du Nord. Des projectiles du même type avaient déjà été lancés mercredi dernier vers la mer Jaune, qui sépare la péninsule du continent chinois.Le Bureau des missiles du pays communiste a annoncé qu'il s'agissait de nouveaux missiles de croisière baptisés « Pulhwasal-3-31».