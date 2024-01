Travail forcé : la préfecture de Gunma enlève un monument commémoratif des Coréens

Photo : YONHAP News

La préfecture de Gunma au Japon procède au retrait d'un monument installé dans un parc préfectoral « les forêts de Gunma ». Ce dernier avait été installé pour commémorer le travail forcé des Coréens durant la Seconde guerre mondiale.Selon les associations s’opposant à ce retrait et la presse locale, les travaux seront lancés aujourd'hui et s’achèveront le 11 février. Hier, quelques 150 personnes se sont rassemblées devant le monument pour manifester contre ce délogement.Le cénotaphe avait été érigé en 2004 par une ONG japonaise pour améliorer la compréhension des faits historiques impliquant la Corée et le Japon, et les relations des deux voisins.Sur la face de la stèle sont inscrits les mots signifiant « se souvenir », « se repentir » et « se réconcilier », alors qu'à son revers figure la phrase suivante : réfléchir sur la souffrance et les préjudices infligés aux Coréens et s'engager à ne plus répéter les mêmes atrocités.Motif du retrait : la préfecture de Gunma avait refusé de renouveler l'autorisation d'installation du monument, prétextant que le terme « embarquement forcé » avait été évoqué lors de la cérémonie commémorative tenue en 2012 devant le cénotaphe.Depuis l’annonce de cette décision par la Cour suprême de l'archipel, la préfecture avait demandé à l'ONG de retirer le monument, en vain. Elle a donc décidé de le retirer elle-même et notifié à l'association son intention de lui demander le remboursement des frais des travaux qui coûteront 30 millions de yens, soit environ 187 000 euros.Ichita Yamamoto, le préfet de Gunma, a pointé du doigt l’association, qui, selon lui, fait du monument un objet controversé.Mais Masaki Fujii, professeur de l'université de Gunma, craint de son côté que le retrait du monument donne du poids au révisionnisme historique et devienne un précédent pour ceux qui souhaitent voir disparaître des installations commémoratives à l'égard des Coréens.