Rencontre du conseiller américain à la sécurité nationale et du ministre des Affaires étrangères chinois à Bangkok

Photo : YONHAP News

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, se sont entretenus le week-end dernier à Bangkok. Il s'agit de leur première rencontre en quatre mois. La dernière conversation des deux hommes datait du mois de septembre 2023 à Malte.Selon un haut responsable du gouvernement américain, Sullivan a exprimé à son interlocuteur chinois ses inquiétudes concernant le programme militaire nord-coréen et le rapprochement entre Pyongyang et Moscou. Il aurait également demandé à Wang de jouer un rôle actif dans la réduction des tensions de la région. Le conseiller américain aurait ainsi mentionné implicitement, d’abord, les récents tirs de missiles de croisière et le test du système d'armement nucléaire sous-marin par la Corée du Nord. Ensuite, il aurait fait référence au transfert d'obus du royaume ermite vers le territoire russe.Pékin a, de son côté, fait savoir, via un communiqué officiel, que Washington ne devrait pas soutenir l'éventuelle indépendance de Taïwan et devrait défendre la réunification pacifique de la Chine. Ce à quoi il a répondu en affirmant l'importance de la paix et de la sécurité dans le détroit de Taïwan.Il est très probable que d'autres rencontres de hauts niveaux entre les deux puissances voient le jour en 2024. Reste à savoir si la Chine décidera, ou non, de jouer un rôle majeur dans la réduction des tensions entre la Corée du Nord et ses voisins.