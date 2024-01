Crispation des relations Séoul-Moscou à propos de la guerre en Ukraine

Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé, hier, que ses relations avec Moscou dépendraient de la position du gouvernement russe sur un certain nombre de questions. C’est une réponse à l'avertissement que la Russie avait lancé à l'encontre de la Corée du Sud la semaine dernière. En effet, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères avait condamné, mercredi dernier, le ministre sud-coréen de la Défense. Selon elle, il aurait évoqué un potentiel soutien militaire direct en Ukraine.Lors d’une interview accordée le 22 janvier à la presse sud-coréenne, Shin Won-sik avait répondu qu’il fallait, selon lui, apporter un soutien direct au pays en guerre avec la Russie pour préserver la démocratie. Il avait cependant d’emblée ajouté qu’il soutenait totalement son gouvernement dont l'intervention est limitée au soutien humanitaire et au fournissement d’armes non létales. Des propos que Moscou avait interprétés comme une volonté de soutien militaire direct. C’est à cette déclaration que Maria Zakharova avait réagi, lançant un avertissement au ministre.Séoul a alors de nouveau confirmé ne transmettre à Kyiv que du matériel incapacitant. Il a ensuite condamné la coopération militaire nord-coréano-russe, qui constitue une violation évidente des résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu.