Riz « made in Korea » : nouveau produit phare des exportations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exporté l'an dernier 217 239 000 dollars de produits agroalimentaires à base de riz. C'est une hausse de 19,5 % par rapport à l'an dernier. C'est la première fois que ces exportations franchissent la barre des deux cent millions de dollars. Elles n'ont d'ailleurs pas cessé d'augmenter depuis 2015.En effet, un grand nombre de consommateurs étrangers adore les barquettes de riz précuit que l’on ne trouve pas en grande surface en France par exemple. Ils affectionnent aussi particulièrement les kimbaps surgelés, qui sont des rouleaux de riz et de légumes enveloppés dans une feuille d'algue séchée. On peut également mentionner les tteokbokkis, ces bâtonnets de riz cuits dans une sauce très épicée.Les Etats-Unis sont le premier pays importateur avec 114 801 000 dollars, soit plus de la moitié de la valeur totale de ces expéditions. Ils sont suivis du Vietnam (14 990 000 dollars) et de l'Union européenne avec le Royaume-Uni (14 893 000 dollars). Viennent ensuite le Japon (12 583 000 dollars) et l'Australie (7 135 000 dollars).Cette belle performance est due à l'intérêt grandissant des étrangers pour les plats préparés et pour les aliments sains, composés de riz. Selon Lee Eun-hee, professeure à l'université Inha, ces produits alimentaires sont prisés puisqu'ils sont très faciles à préparer. En plus de cela, le riz est considéré comme un aliment bon pour la santé. Mun Jeong-hun, professeur de l'université nationale de Séoul, constate lui que la consommation grandissante de contenus vidéo coréens a joué un rôle important dans la popularisation internationale de ce met.Le gouvernement prévoit ainsi l'augmentation de la vente à l'étranger des produits à base de riz « made in Korea ». Jeon Han-yeong, responsable des politiques alimentaires du ministère de l'Agroalimentaire a annoncé, le 23 janvier, qu’un plus grand soutien gouvernemental serait accordé au marketing des industriels sud-coréens. Ce n'est pas tout. Le troisième plan pluriannuel (2024-2028) sera établi pour promouvoir l'industrie agroalimentaire de riz. Son objectif : 400 millions de dollars d'exportations.